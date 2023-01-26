Я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции — Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин дал развернутый комментарий относительно расследования, которое было проведено журналистами Financial Times о деятельности бизнесмена по «обходу» западных санкций. Он уточнил, что ему совершенно наплевать на ограничительные меры в свой адрес.
В опубликованном материале говорится, что Пригожин якобы использовал различные компании, которые не связаны с его именем, для того, чтобы обойти ограничительные меры США и Евросоюза. Как рассказали журналисты FT, они получили соответствующие данные из корпоративных записей, документов и слитых переписок.
Пригожин рассказал, что в апреле прошлого года юридические компании, которые защищали его в различных инстанциях, подверглись кибератакам. При этом, как сообщил информатор бизнесмена, работающий в подразделении FT, взлом был осуществлен хакерской группой по инициативе издания.
«Я ответил, что ничего страшного, нам от них нечего скрывать. Но, как известно, Financial Times плотно работает с МИ-6, а у них есть стандартная практика подсовывать в переписку липовые письма и документы, тем самым придавая «правдивость» фальсифицированным фактам. Поэтому я не удивлюсь, если появится еще серия статей, основанных на данных, полученных с помощью хакерских атак и, как следствие, взломанной почты», — заявил предприниматель.
Комментируя ситуацию с санкционными ограничениями, которые Вашингтон ввел против него, ЧВК «Вагнер» и других граждан России, Пригожин сказал, что они не имеют законных оснований.
«Они были приняты без согласия госорганов РФ (хочу напомнить, что я являюсь гражданином России), поэтому я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции. При современном развитии информационных технологий, с помощью которых можно беспрепятственно осуществлять любые коммуникации, это ни на что не влияет. Поэтому пусть англичане сами боятся своих санкций», — заявил Пригожин.
Стоит отметить, что так называемое расследование было опубликовано на первых страницах зарубежного издания. Предприниматель отметил, что многие президенты готовы заплатить любые финансовые средства для того, чтобы попасть на первую полосу Financial Times. Евгений Пригожин добавил, что никакие санкции не помешали журналистам газеты получить от его агентов деньги за публикацию фотографии бизнесмена на первой полосе.