Я плевал, плюю и плевать буду на любые санкции — Евгений Пригожин

Стоит отметить, что так называемое расследование было опубликовано на первых страницах зарубежного издания. Предприниматель отметил, что многие президенты готовы заплатить любые финансовые средства для того, чтобы попасть на первую полосу Financial Times. Евгений Пригожин добавил, что никакие санкции не помешали журналистам газеты получить от его агентов деньги за публикацию фотографии бизнесмена на первой полосе.