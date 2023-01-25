Шувалов: ВЭБ.РФ вскоре создаст первый фонд акционерного капитала

Первый фонд акционерного капитала ВЭБа и коммерческих банков появится в ближайшее время. Об этом заявил журналистам глава государственной корпорации Игорь Шувалов.
На заседании инвестиционного комитета Минэкономразвития 25 января было принято решение об одобрении первого подобного фонда. По словам Шувалова, вопрос будет доработан в течение пары недель, после чего будет учреждена соответствующая организация.
Такие фонды необходимы для того, чтобы при нехватке денег у инициатора инвестпроекта он сумел заменить их капиталом, «который образуется при помощи коммерческого банка и ВЭБа», объяснил Шувалов.
Идея по формированию такого рода фондов появилась в рамках изучения модернизации «Фабрики проектного финансирования» ВЭБа. Фонды должны будут дать возможность формирования собственного капитала проектов, реализуемых в рамках «фабрики», в объеме до 10% их цены.