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Патриарх Кирилл выступил за возвращение «доброго детского кино»

Политика
Патриарх Кирилл выступил за возвращение «доброго детского кино»

Минкультуры РФ может создать программу совместно с Русской православной церковью (РПЦ), посвященную реабилитации «доброго детского кино» в индустрии развлечений. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления на XXXI Международных Рождественских образовательных чтениях.

Он отметил, что в кинематограф для детей можно включить истории жития святых и другие религиозные сюжеты.

«Был бы рад, если бы во взаимодействии отдела религиозного образования и катехизации, Патриаршего совета по культуре и министерства культуры были бы разработаны программы, способствующие возвращению доброго детского кино», — подчеркнул патриарх.

Епископ также добавил, что Русская православная церковь может многим помочь в продвижении подобной программы.
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