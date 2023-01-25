Патриарх Кирилл выступил за возвращение «доброго детского кино»

Минкультуры РФ может создать программу совместно с Русской православной церковью (РПЦ), посвященную реабилитации «доброго детского кино» в индустрии развлечений. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе выступления на XXXI Международных Рождественских образовательных чтениях.