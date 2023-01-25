Нотариус Терехова дала советы детям, столкнувшимся с кибербуллингом

По словам Тереховой, обращаться к нотариусу необходимо, чтобы обеспечить доказательства, поскольку злоумышленники могут испугаться и удалить информацию из Сети. С составленным протоколом родители смогут обратиться в суд или полицию, добавила президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.