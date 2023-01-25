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Нотариус Терехова дала советы детям, столкнувшимся с кибербуллингом

Общество
Нотариус Терехова дала советы детям, столкнувшимся с кибербуллингом

Нотариусы помогут защитить детей от травли в интернете, заявила президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Мария Терехова.

В разговоре с «Петербургским дневником» Терехова упомянула, что соответствующая практика уже выработана. Родителям следует сообщить нотариусу о случае кибербуллинга, чтобы он составил и удостоверил протокол.

По словам Тереховой, обращаться к нотариусу необходимо, чтобы обеспечить доказательства, поскольку злоумышленники могут испугаться и удалить информацию из Сети. С составленным протоколом родители смогут обратиться в суд или полицию, добавила президент Нотариальной палаты Санкт-Петербурга.
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