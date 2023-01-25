В Магнитогорске новорожденный попал в реанимацию после домашнего обрезания

По данным учреждения, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Как рассказал детский врач-хирург Павел Солдатов, после непрофессионального хирургического вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания. Специалист напомнил, что такая процедура должна выполняться только врачами в больнице.