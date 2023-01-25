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В Магнитогорске новорожденный попал в реанимацию после домашнего обрезания

Происшествия
В Магнитогорске новорожденный попал в реанимацию после домашнего обрезания

Малолетнего жителя Магнитогорска экстренно доставили в больницу после процедуры обрезания на дому. Об этом в среду сообщили на официальном портале городского Центра охраны материнства и детства.

По данным учреждения, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Как рассказал детский врач-хирург Павел Солдатов, после непрофессионального хирургического вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания. Специалист напомнил, что такая процедура должна выполняться только врачами в больнице.

«Мы живем в 21-м веке, в условиях развитой медицины», — подчеркнул специалист.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со смертью младенца в больнице в Приамурье, писал RT.
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