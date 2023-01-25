В Магнитогорске новорожденный попал в реанимацию после домашнего обрезания

Малолетнего жителя Магнитогорска экстренно доставили в больницу после процедуры обрезания на дому. Об этом в среду сообщили на официальном портале городского Центра охраны материнства и детства.
По данным учреждения, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Как рассказал детский врач-хирург Павел Солдатов, после непрофессионального хирургического вмешательства у новорожденного произошла остановка дыхания. Специалист напомнил, что такая процедура должна выполняться только врачами в больнице.
«Мы живем в 21-м веке, в условиях развитой медицины», — подчеркнул специалист.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со смертью младенца в больнице в Приамурье, писал RT.