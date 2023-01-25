Президент ЦАР Туадера принял участие в саммите Feed Africa

Дакар, 25 января. Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетил площадку саммита Feed Africa, который проходит в Сенегале.
Лидер возглавил национальную делегацию на мероприятии. Центральноафриканские гости на заседании зачитают доклад о собственном видении процесса обретения регионом и континентом продовольственного суверенитета.
Саммит Feed Africa объединит представителей из 20 стран материка. В ходе мероприятий форума участники обсудят возможности модернизации сельского хозяйства и потенциал посевных площадей.
Встреча проходит при поддержки Африканского банка развития (AfDB) и частных компаний. По итогам выступлений и переговоров стороны планируют выработать общие механизмы реагирования на вызовы продовольственной безопасности.
Ранее состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и главой ЦАР Фостен-Арканжем Туадера. На переговорах лидеры двух стран уделили внимание развитию Африки.
Одной из главных тем обсуждения стала продовольственная безопасность. Российский президент заявил, что Москва готова обеспечить страны Черного материка сельскохозяйственной продукцией и удобрениями.