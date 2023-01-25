Германия решила поставить Украине танки Leopard-2. События дня

Стало известно, что Финляндия все же готова рассмотреть свою заявку на вступление в НАТО отдельно от Швеции, если заявка Стокгольма будет отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Отметим, расширение Альянса в сторону финнов и шведов — инициатива Соединенных Штатов. По мнению экспертов, именно США хотят, чтобы северный фланг военного блока, который прямо примыкает к Российской Федерации, был укреплен за счет Финляндии и Швеции.