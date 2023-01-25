Германия решила поставить Украине танки Leopard-2. События дня

Власти Германии приняли решение передать Украине танки Leopard-2. На данный момент планируется поставка 14 боевых машин. Более того, Германия также дает разрешение и другим странам на поставку немецких танков Киеву.
Если еще в сентябре 2022 года Олаф Шольц боялся допустить отправку «Леопардов» на Украину, объясняя это тем, что Берлин не желает доводить конфликт до войны между Россией и НАТО, то сегодня слова главы государства звучат иначе. Лидер страны заявил, что Германия не отправит своих военных для участия в боевых действиях, дабы избежать расширения территориальных границ конфликта.
Сегодня, 25 января, в ходе встречи со студентами в новом корпусе МГУ им. М. В. Ломоносова президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не может допустить возникновения угроз ее безопасности на ее же исторических территориях, поэтому она начала спецоперацию по защите жителей Донбасса.
Стало известно, что Финляндия все же готова рассмотреть свою заявку на вступление в НАТО отдельно от Швеции, если заявка Стокгольма будет отложена на неопределенный срок. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто. Отметим, расширение Альянса в сторону финнов и шведов — инициатива Соединенных Штатов. По мнению экспертов, именно США хотят, чтобы северный фланг военного блока, который прямо примыкает к Российской Федерации, был укреплен за счет Финляндии и Швеции.