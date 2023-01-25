Посол РФ в ЦАР обсудил с премьер-министром республики его визит в Россию

Банги, 25 января. Посол РФ Александр Бикантов встретился с премьер-министром ЦАР Феликсом Молуа, который недавно завершил рабочий визит в Россию.
В ходе переговоров стороны обсудили итоги поездки главы правительства Центральноафриканской Республики. Чиновники подтвердили готовность к развитию взаимных торгово-экономических отношений.
Бикантов заявил, что Москва продолжит оказывать содействие Банги в построении стабильности и мира на территории республики. Ранее Молуа обсудил с руководством Министерства обороны РФ перспективы военно-технического сотрудничества.
В ходе недельного визита в Россию центральноафриканский политик провел ряд рабочих встреч с представителями отечественных ведомств. Заместитель главы МИД Михаил Богданов подтвердил готовность поддерживать ЦАР на международной арене и в рамках ООН.
Кроме того, премьер-министр Молуа в беседе с журналистами рассказал о перспективах экономического сотрудничества. По его словам, Банги может предложить Москве партнерство в области добычи полезных ископаемых и производства строительных материалов.