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Экс-президент Польши Валенса призвал Германию подавить «имперские порывы России»

Политика
Экс-президент Польши Валенса призвал Германию подавить «имперские порывы России»

Германия должна посодействовать подавлению «имперских порывов России». Такое мнение выразил бывший президент восточноевропейской республики Лех Валенса.

Экс-глава государства при этом осудил немецкое руководство за нерешительность в вопросе поставок танков на Украину.

«Немцам нужно показать, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, особенно хорошо это знаем, и поэтому у нас есть шанс навести порядок и разобраться с Россией», — заявил Валенса.

Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил передачу Вооруженным силам Украины танков Leopard 2.
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