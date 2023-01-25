Экс-президент Польши Валенса призвал Германию подавить «имперские порывы России»

Германия должна посодействовать подавлению «имперских порывов России». Такое мнение выразил бывший президент восточноевропейской республики Лех Валенса.
Экс-глава государства при этом осудил немецкое руководство за нерешительность в вопросе поставок танков на Украину.
«Немцам нужно показать, что с Россией всегда были проблемы, и мы, поляки, особенно хорошо это знаем, и поэтому у нас есть шанс навести порядок и разобраться с Россией», — заявил Валенса.
Напомним, накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц одобрил передачу Вооруженным силам Украины танков Leopard 2.