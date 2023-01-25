Жителям южных регионов России показали выступление Зеленского вместо любимых телепередач

Некоторые телеканалы в южных регионах России были взломаны в среду, 25 января. Вместо любимых передач местные жители увидели выступление президента Украины Владимира Зеленского.
О неожиданном появлении Зеленского на телеэкранах сообщили жители Крыма, Краснодарского края и Белгородской области. Его обращение транслировалось в эфире каналов ТВ-3, СТС, ТНТ и других.
«Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем», — прокомментировал произошедшее советник главы Крыма Олег Крючков на своем канале в Telegram.
По его словам, украинским спецслужбам из США еще в начале спецоперации дали доступ ко всем программным кодам платформ, через которые телеканалы вещают в интернете. Взлом связан с тем, что кабельные операторы зачастую берут сигнал из Сети.