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Жителям южных регионов России показали выступление Зеленского вместо любимых телепередач

Общество
Жителям южных регионов России показали выступление Зеленского вместо любимых телепередач

Некоторые телеканалы в южных регионах России были взломаны в среду, 25 января. Вместо любимых передач местные жители увидели выступление президента Украины Владимира Зеленского.

О неожиданном появлении Зеленского на телеэкранах сообщили жители Крыма, Краснодарского края и Белгородской области. Его обращение транслировалось в эфире каналов ТВ-3, СТС, ТНТ и других.

«Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем», — прокомментировал произошедшее советник главы Крыма Олег Крючков на своем канале в Telegram.

По его словам, украинским спецслужбам из США еще в начале спецоперации дали доступ ко всем программным кодам платформ, через которые телеканалы вещают в интернете. Взлом связан с тем, что кабельные операторы зачастую берут сигнал из Сети.
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