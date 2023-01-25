Уверенные позиции: биржевой аналитик о положении благородного металла

Это обусловлено тем, что участники рынка ожидают, что ФРС на ближайшем заседании в феврале поднимет ставку на 25 базисных пунктов, объясняет он. Накануне был опубликован индекс деловой активности — за январь этот индекс в производственном секторе США составил 48,6 пунктов, хотя ожидалось 46 пунктов. В сфере услуг он составил 46,6 пунктов при прогнозе в 45 пунктов.