Уверенные позиции: биржевой аналитик о положении благородного металла

Золото по итогам торгов вчерашнего дня (24 января) закрылось повышением на 0,3% к отметке 1943 доллара за тройскую унцию и сегодня (25 января) снижается на 0,5% в район отметки 1927 долларов, сообщает аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
«Помогает золоту слабость доллара, 24 января он пытался подрасти свыше 102 пунктов по индексу DXY, тем не менее вновь опустился ниже этого уровня к отметке 101,6 пункта», — дополняет он. — Доходность десятилетних американских облигаций также показывают слабость ниже 3,5%».
Это обусловлено тем, что участники рынка ожидают, что ФРС на ближайшем заседании в феврале поднимет ставку на 25 базисных пунктов, объясняет он. Накануне был опубликован индекс деловой активности — за январь этот индекс в производственном секторе США составил 48,6 пунктов, хотя ожидалось 46 пунктов. В сфере услуг он составил 46,6 пунктов при прогнозе в 45 пунктов.
«Индексы вышли выше ожидания, но все равно они ниже порога в 50 пунктов. Все это также оказало благоприятное влияние на цену золота. Благородный металл остается в ценовом диапазоне 1880 — 2000 долларов за тройскую унцию, — резюмирует Александр Багманов.
Ранее финансовый аналитик Энтони Роули в статье для South China Morning Post (SCMP) высказал мнение, что Россия и Китай превращают золото в оружие, при помощи которого формируют новую финансовую систему.