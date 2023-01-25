Татьянин день: депутат Толмачев рассказал о том, какие подарки приготовила Госдума для студентов

Традиционно 25 января в России отмечают Татьянин день, он же День студента. В этом году законодатели, как выразился депутат Госдумы Александр Толмачев, заранее подготовили подарки для российской молодежи.
В авторской колонке для ФАН он рассказал, что был принят ряд законов, касающихся облегчения трудоустройства учащихся и отмены налогов на выплаты нуждающимся студентам. Он также отметил, что при партийной поддержке были отремонтированы по всей стране почти 60 студенческих общежитий, на очереди новые.
Гранит науки обязательно покоряется тем, кто верит в себя. Колонка Александра Толмачева
С Днем студента! У меня каждый день – День студента: вчера и сегодня принимаю в гостях в Госдуме молодогвардейцев из Наро-Фоминска и Коломны, постоянно на связи с активистами подмосковной «Молодой Гвардии Единой России», большинство из которых учатся в вузах. Ну и, конечно, знаю о всех трудностях и радостях тех, кто грызет гранит науки, из первых рук, благодаря моей сестре, которая как раз сейчас заканчивает свою первую университетскую сессию.
А вообще, если ты депутат Госдумы, то постоянно приходится учиться, работа требует разбираться в самых разных вопросах. В Думу работать депутатами приходят военные, врачи, учителя, экономисты, юристы, и все мы учимся друг у друга, разбираемся в новых для себя сферах. Даже столы в зале пленарных заседаний мы называем просто и по-студенчески – «парты».
Подарки к Татьянину дню мы подготовили заранее. Неделю назад поддержали в первом чтении законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам колледжей и вузов. В январе «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который будет содействовать молодежной занятости и стимулировать работодателей при трудоустройстве молодых людей. На уровне партии поддерживаем молодёжную политику, укрепляем и обновляем материально-техническую базу вузов, совершенствуем целевую подготовку кадров. В прошлом году при партийной поддержке отремонтировали по всей стране почти 60 студенческих общежитий, на очереди новые.
Дорогие студенты! Желаю вам терпения и отличных оценок! Гранит науки обязательно покоряется тем, кто верит в себя и никогда не сомневается в выбранном пути – помните об этом.