Татьянин день: депутат Толмачев рассказал о том, какие подарки приготовила Госдума для студентов

С Днем студента! У меня каждый день – День студента: вчера и сегодня принимаю в гостях в Госдуме молодогвардейцев из Наро-Фоминска и Коломны, постоянно на связи с активистами подмосковной «Молодой Гвардии Единой России», большинство из которых учатся в вузах. Ну и, конечно, знаю о всех трудностях и радостях тех, кто грызет гранит науки, из первых рук, благодаря моей сестре, которая как раз сейчас заканчивает свою первую университетскую сессию.