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Татьянин день: депутат Толмачев рассказал о том, какие подарки приготовила Госдума для студентов

Общество
Татьянин день: депутат Толмачев рассказал о том, какие подарки приготовила Госдума для студентов

Традиционно 25 января в России отмечают Татьянин день, он же День студента. В этом году законодатели, как выразился депутат Госдумы Александр Толмачев, заранее подготовили подарки для российской молодежи.

В авторской колонке для ФАН он рассказал, что был принят ряд законов, касающихся облегчения трудоустройства учащихся и отмены налогов на выплаты нуждающимся студентам. Он также отметил, что при партийной поддержке были отремонтированы по всей стране почти 60 студенческих общежитий, на очереди новые.

Татьянин день: депутат Толмачев рассказал о том, какие подарки приготовила Госдума для студентов

Гранит науки обязательно покоряется тем, кто верит в себя. Колонка Александра Толмачева

С Днем студента! У меня каждый день – День студента: вчера и сегодня принимаю в гостях в Госдуме молодогвардейцев из Наро-Фоминска и Коломны, постоянно на связи с активистами подмосковной «Молодой Гвардии Единой России», большинство из которых учатся в вузах. Ну и, конечно, знаю о всех трудностях и радостях тех, кто грызет гранит науки, из первых рук, благодаря моей сестре, которая как раз сейчас заканчивает свою первую университетскую сессию.

А вообще, если ты депутат Госдумы, то постоянно приходится учиться, работа требует разбираться в самых разных вопросах. В Думу работать депутатами приходят военные, врачи, учителя, экономисты, юристы, и все мы учимся друг у друга, разбираемся в новых для себя сферах. Даже столы в зале пленарных заседаний мы называем просто и по-студенчески – «парты».

Подарки к Татьянину дню мы подготовили заранее. Неделю назад поддержали в первом чтении законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам колледжей и вузов. В январе «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который будет содействовать молодежной занятости и стимулировать работодателей при трудоустройстве молодых людей. На уровне партии поддерживаем молодёжную политику, укрепляем и обновляем материально-техническую базу вузов, совершенствуем целевую подготовку кадров. В прошлом году при партийной поддержке отремонтировали по всей стране почти 60 студенческих общежитий, на очереди новые.

Дорогие студенты! Желаю вам терпения и отличных оценок! Гранит науки обязательно покоряется тем, кто верит в себя и никогда не сомневается в выбранном пути – помните об этом.
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