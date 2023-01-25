В Хорватии оценили последствия перехода страны на евро

Стоимость некоторых продуктов в Хорватии увеличилась на 38%, сообщил госинспектор страны Андрия Микулич, оценивая последствия перехода на европейскую валюту, передает «ТАСС».
По словам хорватского инспектора, на одном из заводов цены выросли на 160%, а стоимость масла, какао, молока, печенья, консервированных овощей, корма для животных достигли подорожания от 9% до 38%.
Напомним, с 1 января Хорватия вошла в Евросоюз. Страна находится в процессе перехода на евро, поэтому хорваты могут расплачиваться обеими валютами — и национальными кунами, и европейскими денежными единицами.
Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что в Хорватии происходит «ценовой шок и инфляционный хаос». Поэтому, по его словам, Польша не планирует отказываться от национальной валюты.