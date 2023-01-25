В Челябинской области подешевели стройматериалы, оргтехника и одежда

В Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области зафиксировали падение цен на ряд товаров различного назначения.
По данным ведомства, в конце 2022 года в Челябинской области произошло снижение цен на строительные материалы, одежду, оргтехнику и некоторые бытовые электроприборы. Уточняется, что металлочерепица подешевела на 11%, сообщает УралПолит.Ru.
На 6% снизились расценки на древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты, напольные электропылесосы стали дешевле на 10%, на 9% упали цены на пиджаки и жакеты, а ноутбуки потеряли от своей стоимости 6%.