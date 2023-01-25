Акцизы на сигареты и жидкости для вейпов будут увеличены с 1 марта

Совет Федерации одобрил закон о повышении акцизов на табачные изделия. Он коснется сигарет и папирос, а также жидкостей для вейпов и нагреваемого табака. Об этом сообщает ТАСС.
Ставка акцизов на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 года вырастет на 2%, на жидкости для вейпов и нагреваемый табак — на 11%. Ставка акциза на электронные системы по доставке никотина также будет увеличена.
Соответствующие поправки скоро будут внесены в Налоговый кодекс РФ.
Почему вейп гораздо опаснее обычных сигарет и как он может навредить организму, рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев, передает «ФедералПресс».