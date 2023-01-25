Гаврилов предостерег страны НАТО от поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном

Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков западного производства, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Дипломат предостерег страны НАТО от поощрения «ядерных провокаций и шантажа» со стороны Киева.
«В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.
Гаврилов уточнил, что российской стороне известно о существовании подкалиберных бронебойных снарядов с урановыми сердечниками для БМП Bradley и Marder, а также танков Leopard.