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Гаврилов предостерег страны НАТО от поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном

Армия
Гаврилов предостерег страны НАТО от поставок Украине боеприпасов с обедненным ураном

Москва будет расценивать как применение грязных ядерных бомб поставки на Украину снарядов с обедненным ураном для танков западного производства, заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Дипломат предостерег страны НАТО от поощрения «ядерных провокаций и шантажа» со стороны Киева.

«В случае поставки Киеву таких снарядов для натовской тяжелой военной техники мы будем рассматривать это как применение против России грязно-ядерных бомб со всеми вытекающими последствиями», — сказал он.

Гаврилов уточнил, что российской стороне известно о существовании подкалиберных бронебойных снарядов с урановыми сердечниками для БМП Bradley и Marder, а также танков Leopard.
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