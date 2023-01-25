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ФАН узнал, что могло заставить Слепакова выпустить скандальную песню про российских солдат

Общество
ФАН узнал, что могло заставить Слепакова выпустить скандальную песню про российских солдат

Уехавший из России вскоре после начала СВО экс-резидент Comedy Club Семен Слепаков выпустил песню «Колыбельная», в которой оскорбил матерей героев, погибших на СВО. Как выяснилось, за этим релизом может скрываться не только желание артиста полить грязью свою родину.

Как рассказал ФАН осведомленный источник, к выпуску «Колыбельной» Слепакова могло подтолкнуть желание как-то напомнить о себе.

«Дело в том, что большая часть его заработка — это рекламные контракты. Но сейчас организации и предприятия не спешат с ним заключать их. Последний крупный был в 2015 году. Причем не просто, а он был еще и госконтрактом — с «Почта банком» на 15 957 447 рублей. И кстати, не особо зашел, поэтому «Почта банк» не стал его продлять по завершении, в пользу других артистов, более топовых. Короче, рекламодатели в очереди не стоят», — резюмировал источник.

Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко выступила за лишение оскандалившегося Слепакова всех авторских отчислений в России.
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