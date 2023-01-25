ФАН узнал, что могло заставить Слепакова выпустить скандальную песню про российских солдат

Уехавший из России вскоре после начала СВО экс-резидент Comedy Club Семен Слепаков выпустил песню «Колыбельная», в которой оскорбил матерей героев, погибших на СВО. Как выяснилось, за этим релизом может скрываться не только желание артиста полить грязью свою родину.
Как рассказал ФАН осведомленный источник, к выпуску «Колыбельной» Слепакова могло подтолкнуть желание как-то напомнить о себе.
«Дело в том, что большая часть его заработка — это рекламные контракты. Но сейчас организации и предприятия не спешат с ним заключать их. Последний крупный был в 2015 году. Причем не просто, а он был еще и госконтрактом — с «Почта банком» на 15 957 447 рублей. И кстати, не особо зашел, поэтому «Почта банк» не стал его продлять по завершении, в пользу других артистов, более топовых. Короче, рекламодатели в очереди не стоят», — резюмировал источник.
Ранее депутат Государственной думы Елена Драпеко выступила за лишение оскандалившегося Слепакова всех авторских отчислений в России.