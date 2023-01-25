ФАН узнал, что могло заставить Слепакова выпустить скандальную песню про российских солдат

Уехавший из России вскоре после начала СВО экс-резидент Comedy Club Семен Слепаков выпустил песню «Колыбельная», в которой оскорбил матерей героев, погибших на СВО. Как выяснилось, за этим релизом может скрываться не только желание артиста полить грязью свою родину.