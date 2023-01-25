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Головатюк: пуск ракеты «Циркон» напомнил Западу об опасности противостояния с Россией

Армия
Головатюк: пуск ракеты «Циркон» напомнил Западу об опасности противостояния с Россией

Военные учения российского фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон», стали напоминанием Западу, что с Россией лучше не связываться. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Головатюк.

В интервью Pravda.Ru он отметил, что в военном деле существует понятие «демонстрация мощи». Эксперт подчеркнул, что проведенные учения были плановой задачей, а корабль их успешно отработал.

«С Северного моря он не будет стрелять по зоне спецоперации. Потому что у нас вполне хватает сил и средств в районе СВО, чтобы еще не привлекать Северный флот для этого», — сообщил Головатюк.

Напомним, «Адмирал Горшков» успешно применил гиперзвуковую ракету «Циркон», поразив условного противника в ходе учений в Атлантике.
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