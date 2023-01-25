Народный фронт обеспечит жителей новых регионов России и беженцев очками

Нуждающиеся жители новых регионов России, а также беженцы, получат бесплатные очки от Народного фронта. Об этом заявили представители пресс-службы российского общественного движения.
Врач-офтальмолог городской клинической больницы Шахтерска Анастасия Павлова отмечает, что медицинские специалисты провели медосмотр, по результатам которого были выявлены самые распространенные заболевания. Жители города страдают от начальной катаракты, дальнозоркости, а также миопии слабой степени. Многие из них нуждаются в очках, запросы на получение которых продолжают поступать.
Подчеркивается, что жителей новых регионов обеспечат очками от сербской компании, специализирующейся на производстве офтальмологических линз. Они будут выдаваться лицам, подобравшим себе оправу и получившим соответствующий рецепт у врача-офтальмолога. Программа реализуется в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Запорожской области. Отмечается, что первая партия уже изготовлена. Она состоит из более чем 225 очков. Всего планируется выдать около 5 тысяч очков.