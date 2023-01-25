Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Развернувших флаги России и ДНР болельщиков задержали на Australian Open

Спорт
Развернувших флаги России и ДНР болельщиков задержали на Australian Open

Болельщиков с флагами России и ДНР задержали после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Четыре болельщика были задержаны 25 января в Мельбурне после того, как развернули российские флаги и символику ДНР возле «Арены Рода Лэйвера». Об этом информирует издание Tennis Australia. По данным источника, фанаты угрожали охранникам «Мельбурн Парка». Эта информация пока официально не подтверждена.

Новак Джокович сегодня пробился в полуфинал Australian Open. Экс-первая ракетка мира победил российского теннисиста Андрея Рублева. В полуфинале турнира серии «Большого шлема» Джокович сыграет с американцем Томми Полом.
australian open болельщики задержание россия днр теннис
Военкоры ФАН
Лучшие в аду