Развернувших флаги России и ДНР болельщиков задержали на Australian Open

Болельщиков с флагами России и ДНР задержали после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Четыре болельщика были задержаны 25 января в Мельбурне после того, как развернули российские флаги и символику ДНР возле «Арены Рода Лэйвера». Об этом информирует издание Tennis Australia. По данным источника, фанаты угрожали охранникам «Мельбурн Парка». Эта информация пока официально не подтверждена.
Новак Джокович сегодня пробился в полуфинал Australian Open. Экс-первая ракетка мира победил российского теннисиста Андрея Рублева. В полуфинале турнира серии «Большого шлема» Джокович сыграет с американцем Томми Полом.