Развернувших флаги России и ДНР болельщиков задержали на Australian Open

Четыре болельщика были задержаны 25 января в Мельбурне после того, как развернули российские флаги и символику ДНР возле «Арены Рода Лэйвера». Об этом информирует издание Tennis Australia. По данным источника, фанаты угрожали охранникам «Мельбурн Парка». Эта информация пока официально не подтверждена.