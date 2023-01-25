Шольц обсудил с Зеленским дальнейшие действия ФРГ в отношении поддержки Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц провел разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским по вопросу дальнейшей поддержки Киева. Об этом он сообщил в ходе своего выступления в бундестаге.
Он пояснил, что конфликт на Украине стал поворотным моментом в мировой истории. По этой причине Берлин стремится помочь ВСУ и снабдить их нужным вооружением, сказал политик. В ответ Зеленский поблагодарил Шольца и немецких партнеров за оказанное содействие.
«Немецкие основные боевые танки, дальнейшее расширение военной поддержки и тренировочных миссий, зеленый свет партнерам на поставку аналогичного оружия. <…> Искренне благодарен Олафу Шольцу и всем нашим друзьям в Германии», — написал он в своем Telegram.
Ранее представитель минобороны ФРГ Арне Коллатц заявила, что обучение украинских солдат работе с немецкими танками Leopard 2 может начаться уже в конце января или в начале февраля.