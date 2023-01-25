Шольц обсудил с Зеленским дальнейшие действия ФРГ в отношении поддержки Украины

Он пояснил, что конфликт на Украине стал поворотным моментом в мировой истории. По этой причине Берлин стремится помочь ВСУ и снабдить их нужным вооружением, сказал политик. В ответ Зеленский поблагодарил Шольца и немецких партнеров за оказанное содействие.