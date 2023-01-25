Бывшего редактора «Аншлага» Дмитрия Курилова нашли мертвым возле многоэтажки в Москве

Бывшего редактора «Аншлага» Дмитрия Курилова нашли мертвым возле многоэтажного дома на севере Москвы. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства и детали гибели 56-летнего мужчины.
Тело покойного обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть Курилова. Стражи порядка установили, что экс-сценарист проживал с супругой в квартире на седьмом этаже той же многоэтажки, рядом с которой нашли его труп.
Уроженец Костромы Дмитрий Курилов в 1998 году окончил Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино. Кроме «Аншлага», сценарист принял участие в создании многих популярных проектов, в числе которых сериалы «Возвращение Мухтара» и «Мост».