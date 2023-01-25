Бывшего редактора «Аншлага» Дмитрия Курилова нашли мертвым возле многоэтажки в Москве

Тело покойного обнаружили прохожие и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть Курилова. Стражи порядка установили, что экс-сценарист проживал с супругой в квартире на седьмом этаже той же многоэтажки, рядом с которой нашли его труп.