«Норникель» намерен инвестировать в горнодобывающую промышленность Марокко

Что касается Марокко, то компания стремится перевести отношения с североафриканским королевством на новый, более качественный уровень. Потанин объяснил, что санкции Запада не повлияли напрямую на жизнь и деятельность «Норникеля», однако ограничили его инвестиционные и финансовые возможности, особенно на традиционных для организации рынках.