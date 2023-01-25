«Норникель» намерен инвестировать в горнодобывающую промышленность Марокко

Москва, 25 января. Российская горно-металлургическая компания «Норникель» намерена развивать инвестиционные отношения с Марокко и другими дружественными странами. Об этом сообщил гендиректор организации Владимир Потанин.
Данное решение принято в рамках новой общей стратегии компании, сформированной на фоне западных санкций. По словам Потанина, «Норникель» перестраивает логистические цепочки и настроен налаживать тесные связи с такими дружественными странами, как Китай, Турция и арабские государства. Прежде всего предприятие интересуют инвестиции в горнодобывающую промышленность.
Что касается Марокко, то компания стремится перевести отношения с североафриканским королевством на новый, более качественный уровень. Потанин объяснил, что санкции Запада не повлияли напрямую на жизнь и деятельность «Норникеля», однако ограничили его инвестиционные и финансовые возможности, особенно на традиционных для организации рынках.
«Сохранять их сложнее, а завоевывать новые дорого. Нам приходится справляться со всем этим», — подчеркнул он.
Примечательно, что Марокко на данный момент является крупнейшим после Египта и Алжира торговым партнером России. Об этом ранее заявил торгпред РФ в Рабате Артем Цинамдзгвришвили.