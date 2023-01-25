Выбросившая собаку Кусю из окна жительница Петербурга получила штраф

Суд в Петербурге вынес вердикт по делу местной жительницы Елены Семенищевой, которая обвинялась в жестоком обращении с животными. Об этом в среду сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Было установлено, что 10 августа прошлого года фигуранта схватила собаку по кличке Куся, подошла к окну и выбросила животное во двор. От полученных травм питомец скончался на месте.
Женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Известно, что ранее у нее диагностировали хроническое заболевание. Слушание дела проходило в особом порядке. Решением суда живодерке был назначен штраф в размере восьми тысяч рублей.