Депутат Елена Драпеко призвала лишить Слепакова роялти после песни о погибших героях СВО

Сбежавший из России актер, юморист, продюсер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков записал песню, в которой оскорбил память матерей погибших героев СВО. На выходку экс-резидента Comedy Club отреагировала депутат Госдумы Елена Драпеко.
Как рассказала первый зампредседателя думского комитета по культуре в комментарии Общественной Службе Новостей, для наказания таких предателей существует специальная комиссия. Она будет заниматься вопросами лишения артистов роялти и других дивидендов по авторскому праву в России.
«Будем думать, как лишить их этого, чтоб не кормились на нашей территории», — отметила она.
Ранее о выходке Слепакова высказался сенатор Константин Долгов. По его мнению, исполнившего эту песню юмориста следует лишить гражданства России.