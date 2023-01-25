Израиль планирует построить 18 000 единиц жилья на Западном берегу

Правительство Израиля намерено значительно увеличить численность еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан в ближайшие годы. Об этом сообщила газета Israel Hayom.
По данным СМИ, кабинет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху начал обсуждать меры по ускорению и расширению строительства поселений в регионе. Так, глава правительства на этой неделе встретился с министрами обороны и финансов Йоавом Галантом и Бецалелем Смотричем, чтобы согласовать данный процесс.
Согласно материалу газеты, власти Израиля намерены возвести около 18 000 новых единиц жилья в ближайшие месяцы, а также сформировать отдельный орган, который будет утверждать строительство нежилых зданий, включая детсады и промышленные учреждения. Данная структура будет созываться с периодичностью в несколько недель, поэтому возведение новых объектов резко ускорится. Если указанные меры одобрят, то в ближайшие годы численность израильских поселенцев на Западном берегу значительно возрастет.
Ранее СМИ сообщили о планах Тель-Авива по аннексии Иорданской долины, которая составляет около 30% Западного берега. Инициативу разрабатывает депутат от правящей партии «Ликуд» Дани Данон.
В декабре Биньямин Нетаньяху опубликовал заявление от имени своего нового кабинета, в котором назвал расширение еврейских поселений на Западном берегу, Голанских высотах, в Галилее и пустыне Негев приоритетом правительства. Политик считает, что еврейский народ имеет исключительное и неоспоримое право на все районы земли Израиля, включая Западный берег и Восточный Иерусалим.
По итогам Шестидневной войны 1967 года Израиль захватил Западный берег, включая Восточный Иерусалим, сектор Газа и Голанские высоты. С тех пор Тель-Авив организовал более 250 еврейских поселений на оккупированных территориях, где проживают от 600 000 до 750 000 израильтян. Согласно международному праву, такие форпосты являются незаконными. Совбез ООН неоднократно осуждал поселенческую политику Израиля.
Новое правительство Израиля во главе с Нетаньяху было приведено к присяге 29 декабря. В результате коалиционного соглашения к власти пришел самый правый кабмин в истории страны. В его состав, в частности, вошли глава ультраправой партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич, прославившийся резкими высказываниями в адрес национальных и сексуальных меньшинств, а также председатель «Еврейской силы» Итамар Бен-Гвир, известный своими скандальными заявлениями в отношении палестинцев.