Израиль планирует построить 18 000 единиц жилья на Западном берегу

Согласно материалу газеты, власти Израиля намерены возвести около 18 000 новых единиц жилья в ближайшие месяцы, а также сформировать отдельный орган, который будет утверждать строительство нежилых зданий, включая детсады и промышленные учреждения. Данная структура будет созываться с периодичностью в несколько недель, поэтому возведение новых объектов резко ускорится. Если указанные меры одобрят, то в ближайшие годы численность израильских поселенцев на Западном берегу значительно возрастет.