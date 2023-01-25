В память о Высоцком: Евгений Дятлов рассказал о премии «Своя колея» и любимых фильмах артиста

— Если честно, особых планов-то у меня нет. Будет работа — буду работать, не будет — буду искать другую. Я ведь не являюсь постоянным актером какого-то государственного театра — в своем роде, меня можно назвать «свободным художником». О съемках в фильмах речи пока не идет – предложений нет. В спектаклях я играю только по приглашению, в режиме антрепризы — в «Острове заблудших душ», например. Еще на концертах играю время от времени. Больше ничего!