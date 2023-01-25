В память о Высоцком: Евгений Дятлов рассказал о премии «Своя колея» и любимых фильмах артиста

Владимир Высоцкий — настоящая легенда советской музыкальной эстрады. Этому человеку удалось стать поистине народным артистом, которого знал и любил практически каждый житель СССР, имевший доступ к культуре того времени. Он был одинаково популярен как среди старшего поколения, так и среди молодежи, всегда умел «попасть в нерв» и тронуть струны души своих слушателей.
Высоцкий, прославившийся, прежде всего, в мире музыки, снискал популярность и как актер — наибольшую известность получил фильм с его участием «Место встречи изменить нельзя». Сегодня, 25 января 2023 года, ему могло исполниться 85 лет.
Корреспондент ФАН пообщался с поклонником творчества Владимира Высоцкого — артистом Евгением Дятловым, который также, как и его кумир, прославился и как актер, и как музыкант. Сейчас он гастролирует по городам России в рамках ежегодной премии «Своя колея», в которой участвуют исполнители, чья жизнь и творчество созвучны темам поэзии самого Высоцкого.
— Евгений, расскажите, пожалуйста, о своем участии в «Своей колее»
— Это своего рода концерт, посвященный памяти Владимира Семеновича Высоцкого, и одновременно с этим — премия, которая вручается людям из самых разных профессий и слоев общества, которых жюри посчитает достойными носить медаль с профилем Высоцкого. В разные годы премии удостаивались такие люди, как летчик-космонавт Василий Циблиев, доктор Леонид Рошаль, писатель Борис Стругацкий и многие другие достойные россияне — у каждого из них была та самая «Своя колея», следуя которой, они достигли выдающихся успехов.
Идея учредить премию принадлежит Никите Владимировичу Высоцкому — сыну артиста, который вложил много сил в увековечивание памяти своего отца. Мероприятие проходит с 1997 года и всегда на нем звучат песни Владимира Семеновича, которые исполняют самые разные артисты, включая меня. В этом году для выступления я выбрал его песню «Цыганская» — до этого исполнял «Ваньку».
Высоцкий — это отдельное явление в нашей культуре. И мы — те, кто его любит и чтит, стараемся, каждый по-своему, чтобы его наследие никогда не было забыто.
— Что вам больше всего нравится из музыкального творчества Высоцкого?
— Ой, да мне все нравится. Это же как театр одного актера! Каждое выступление Владимира Семеновича — целый мир, наполненный нетривиальными ситуациями и многочисленными, разноплановыми персонажами. В них есть и конфликт, и драма, и много чего еще. Человек неравнодушный всегда найдет там что-то, что близко именно ему.
— А что касается фильмографии Высоцкого — могли бы вы выделить что-то особенное?
— «Маленькие трагедии» мне нравятся, «Место встречи изменить нельзя», естественно, «Вертикаль», «Карьера Димы Горина», «Хозяин тайги» - в каждом из них Владимир Семенович оставил свой неповторимый образ. Я неравнодушен к этому человеку, для меня он стоит особняком в культуре нашей страны.
— Евгений, расскажите о своих личных творческих планах
— Если честно, особых планов-то у меня нет. Будет работа — буду работать, не будет — буду искать другую. Я ведь не являюсь постоянным актером какого-то государственного театра — в своем роде, меня можно назвать «свободным художником». О съемках в фильмах речи пока не идет – предложений нет. В спектаклях я играю только по приглашению, в режиме антрепризы — в «Острове заблудших душ», например. Еще на концертах играю время от времени. Больше ничего!
— Как думаете, почему нет предложений по ролям в кино?
— Понятия не имею. Актер не может дать окончательного ответа на вопрос, почему его не приглашают сниматься. Вопрос трудоустройства артиста зависит от желаний и мыслей режиссеров и продюсеров, а в них я проникнуть не могу. Актер всегда ждет предложений и не может сам анализировать, почему не попал в тот или иной фильм.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о любви Владимира Путина к творчеству Высоцкого.