«Россия несомненно победит»: испанский журналист Альберто Ватсон рассказал, как в Европе относятся к киевскому режиму

Независимый испанский журналист Альберто Гарсия Ватсон пользуется большой популярностью — его репортажи из самых «горячих точек» всегда находят аудиторию, которая настороженно относится к западным СМИ и предпочитает альтернативные источники информации. Иран, Сирия, Ливия, сектор Газа, Кения — вот далеко не полный перечень стран, где ему довелось работать.
В интервью специальному корреспонденту международной редакции ФАН Альберто Гарсия Ватсон рассказал, почему в Мали восторженно относятся к ЧВК «Вагнер», в чем подвох транзакций в знаменитых «африканских франках», а также почему ему так и не удалось поехать на Донбасс, куда Ватсон собирался еще прошлым летом.
ФАН: Вы только что вернулись из Африки, которая в последние пару лет снова находится в центре внимания мира… Что там происходит? Почему континент стал новым полюсом напряженности?
Альберто Ватсон: С точки зрения наличия природных богатств, Африка — настоящая сокровищница. Причем алмазы, нефть и редкоземельные металлы — это далеко не все. Когда говорят об Африке, на ум в первую очередь приходит пустыня — однако в Ливии прямо рядом с пустыней находятся крупнейшие в мире запасы пресной воды, которая в будущем будет стоить дороже золота.
Поэтому европейские государства, формально отказавшиеся от имперских амбиций, прямо или косвенно пытаются контролировать ситуацию в регионе. Прямо – посредством доступных финансовых инструментов (таковым является, к примеру, африканский франк, имеющий хождение в 14 странах). Косвенное – посредством деятельности транснациональных корпораций, которые с удовольствием присвоили бы африканские ресурсы, но времена изменились, да и африканцы «мешаются»…
— Это как?
— Мир неуклонно движется в сторону многополярной модели. Условный Запад уже не является ни «эталоном прогресса», ни единственным источником экономического влияния. Африка все больше взаимодействует с Китаем и Россией, все активнее делает выбор в сторону собственной выгоды, а не интересов бывших хозяев.
Хозяевам, между тем, все труднее с этим смириться. Кения, откуда я только что вернулся, была под англичанами до 1963 года, и в данный момент процесс культурной и экономической сепарации в стране можно считать завершенным.
А вот в бывших колониях Франции с этим гораздо труднее. Судите сами: Буркина-Фасо богата полезными ископаемыми, и в то же время это одна из самых бедных стран мира. Там активно добывается золото — но собственного золотого запаса нет. На севере Буркина-Фасо граничит с Мали — тоже бывшей французской колонией. Там тоже добывают по 50 тонн золота в год — а между тем подушевой ВВП Мали — всего 926 долларов. В чем же дело? Оказывается, в этих странах используется африканский франк КФА… Поэтому — о, сюрприз! — 50% от всех транзакций оседает в французских банках. Как тут Франции не «озолотиться» — хотя официально основным покупателем ценных металлов из Мали и Буркина-Фасо является Швейцария.
Африканцы сегодня это прекрасно понимают. В конце 2022 года в сети был весьма популярен мем: на одной из официальных встреч министр иностранных дел Бенина стряхивает с плеча руку Эммануэля Макрона, который позволил себе «отеческий жест». Тогда, в июле, Макрон отправился в Африку, чтобы создать хоть какой-то противовес визиту на континент Лаврова. А Орельен Агбенонси попросту стряхнул со своего плеча руку президента Франции — это очень знаковый жест.
Точно так же африканские страны хотят окончательно стряхнуть колониальное прошлое. Поэтому в Мали и Буркина-Фасо не прекращаются протесты с требованием вывода французских войск. И если погуглить, то на фотографиях с этих манифестаций вы увидите российские флаги и транспаранты с Путиным.
— Чем это объясняется?
— Среди прочего, огромной популярностью ЧВК «Вагнер». В ЦАР «вагнеровцам» даже памятник поставили. И это никакими санкциями не изменить, потому что есть западная пропаганда, а есть реальные факты — в одной только Центральноафриканской Республике «вагнеровцы» остановили гражданскую войну, которая уносила множество жизней. (Согласно официальным заявлениям, ЧВК «Вагнер» не ведет работу в Африке, обучением местных сил безопасности в Мали и ЦАР занимается Содружество офицеров за международную безопасность. — Прим. ФАН)
С другой стороны, Россия подарила Африке миллионы тонн пшеницы и удобрений; украинское зерно, в свою очередь, доставляется благодаря стамбульскому соглашению. Проблема в том, что реально с Украины в Африку прибывает меньше 15% от заявленного объема: большую часть вывозимого из Одессы зерна европейцы благополучно съедают сами. Понятно, что западные СМИ об этом не пишут.
— Вы хотите сказать, что африканцы воспринимают Россию, как страну-миротворца и благодетеля?
— Да, безусловно. Западу выгодны междоусобные распри на континенте — политика «разделяй и властвуй» по-прежнему эффективна, если кому-то нужен беспрепятственный доступ к ресурсам. Может быть, именно поэтому он «голубых касок» в конфликте между африканскими христианами и мусульманами толку не было. А Россия пришла и добилась порядка.
Кроме того, русские строят дороги, аэропорты, помогают африканским странам выплачивать внешний долг. Может быть, африканское общественное мнение не столь интеллектуально, как европейское — но тут факты налицо, их видно всем.
— Поэтому африканские страны все чаще отказываются от сотрудничества с Европой и Америкой, отдавая предпочтение партнерству с Россией?
— С Россией и Китаем. Китайцы тоже оказывают безвозмездную помощь. Я только что вернулся из Кении, куда каждый год езжу не только работать, но и отдыхать; и в последние несколько лет раз от раза меня поражают положительные изменения, которые я там вижу. Например, китайцы построили высокоскоростную железную дорогу, которая теперь связывает Момбасу — второй по величине город Кении — с Найроби. Благодаря китайским специалистам, сейчас из столицы до побережья можно доехать не за 8 часов, а всего за 2,5 часа.
А какое наследие оставили Кении британские колонизаторы? Разве что, концлагеря для борцов за независимость из «Мау-мау».
— А что говорят в Африке на тему конфликта на Украине?
— Украина далеко… так что, восприятие России простыми африканцами определяется теми простыми и ощутимыми вещами, о которых мы уже говорили: помощь с хлебом, с удобрениями, с пресной водой. Что касается СМИ — то это в основном ретрансляция западных медийных корпораций. Так что, в прессе и на телевидении вас пытаются представить, как «страну-агрессора».
— В прошлом году вы собирались поехать в Донбасс… Если я не ошибаюсь, в мае вы говорили, что ждете аккредитации.
— Да. Ждал, да не дождался… Я еще в апреле выслал все свои данные, но, увы, аккредитацию выдают только тем, кто официально является корреспондентом конкретного СМИ, — а я нынче «вольный художник». Моя репутация не позволяет мне работать на ту самую западную пропаганду, против которой я всю жизнь выступаю; и выходит, что с крупными вещательными корпорациями у меня идеологическая несовместимость. Иранский HispanTV — отличный альтернативный канал, я с ними сотрудничал в своё время. Сейчас они очень заинтересовались возможными репортажами с Донбасса, но у канала нет на это средств.
Я бы с большим удовольствием работал на RT или Sputnik. В настоящий момент это средства массовой информации, которые полностью отвечают моим требованиям — и профессиональным, и этическим. Думаю, им мой опыт и знание истории тоже могли бы пригодиться.
Так или иначе, за ситуацией на Донбассе я внимательно слежу с 2014 года.
— Что вы думаете о медийной активности Зеленского?
— Здесь, на Западе, его голос звучит, что называется, «из каждого утюга»… Тут надо учитывать контекст: мы имеем дело с комедийным актером. Ему бы «Оскары» получать, или побеждать на «Евровидении». Средствам массовой информации важно поддерживать его в тренде, потому что так сами медиа больше зарабатывают… Закон рынка.
Однако, что касается тех же американских конгрессменов — они Зеленского всерьез уже не воспринимают. Уж сколько оружия было передано Украине! Однако ни для кого не секрет, что то же самое оружие до фронта частенько не доходит, а чудным образом оседает в частных руках и благополучно перепродаётся в «даркнете». На самом деле на Западе Зеленскому знают цену. Связанные с ним кейсы о коррупции никто не забыл. Просто НАТО он сейчас нужен — как в своё время нужен был Порошенко. Говорила же Виктория Нуланд еще в 2013 году: «Нам нужен кто-то подходящий»…
— Вы поддерживаете предположение, что США «слили» Украину?
— Да, конечно, еще в 2014 году. То, что тогда произошло на Украине, очень похоже на нынешний кризис в Перу: с той разницей, что для США и НАТО Украина — ключевой элемент, а Перу им менее интересно. Но сценарий тот же: Педро Кастильо — как пророссийски настроенный Янукович, за которым шла значительная часть украинского народа, и которого тоже обвинили в государственной измене.
А испытана эта модель была в первый раз в Ливии в 2011 году, с Муаммаром Каддафи. Раз уж мы начали с разговора об Африке. Конечно, в сравнении с Кастильо или Януковичем Каддафи был ярким, талантливым лидером. Например, чтобы избавиться от африканского франка CFA, он предлагал создать для франции единую монету, которая поддерживалась был ливийским золотом. Понятно, что Италия и Франция никак не могли этого допустить.
— Сегодня европейские страны хотят отправить на Украину танки. Как вы думаете, можно ли считать это непосредственным вовлечением НАТО в войну?
— Да. И ничего удивительного тут нет. Великобритания со времен СССР относилась к России враждебно, а Степана Бандеру, как известно, поддерживала. Польша уже давно снискала славу одной из самых антироссийских стран — несмотря на то, что 200 тысяч советских солдат погибли во время Второй Мировой за её освобождение.
В войне на Украине у Польши (также, как и у Венгрии) собственный интерес. Оба государства надеются при разделе украинской территории «отщипнуть» себе земли, которые они считают этнически своими: Западную Украину и Прикарпатье.
— Однако граждане европейских стран все чаще выходят на манифестации протеста, они не хотят, чтобы их правительства ввязывались в этот конфликт.
— Да, так и есть. Причем, чем дальше, тем более массовыми становятся эти протесты. Например, «Желтые жилеты» в Париже выходят уже каждую субботу, как по расписанию. Их не устраивает ситуация, когда в угоду непонятно чему старикам урезают пенсии. А каково это, когда счета за свет дорожают на 400%?
— Кто организатор этих выступлений?
— Ну, про «Желтые жилеты» все давно известно, это уже довольно давняя традиция… А в других странах выступления происходят стихийно. Тут надо понимать, что выступают люди не «против войны» или «за Путина», а за собственный карман.
— Как вы думаете, как будут развиваться отношения между Россией и Западом в дальнейшем?
— Россия несомненно победит: за ней сохраняется моральное и военное преимущество… а Европа истощена, в том числе и в результате передачи Украине собственных вооружений.
Что касается дальнейшего развития событий – думаю, нужно смотреть на исторические прецеденты. США на Украине «завязнут» - так же, как это уже было во Вьетнаме. И – так же, как и с Вьетнамом – в дальнейшем и с Украиной, и с Россией будут восстановлены коммерческие и дипломатические связи.
ФАН: Это очень оптимистический прогноз!
Альберто Ватсон: Это очень приземлённый, материалистический прогноз… Миром и дальше будут править деньги и коммерческая необходимость. Даже при установлении многополярной модели на уровне геополитики, даже при усилении роли Африки, стран Востока и Китая, старые торговые связи не перестанут быть рентабельными. Это вопрос времени. И, думаю, не столь уж длительного.