«Россия несомненно победит»: испанский журналист Альберто Ватсон рассказал, как в Европе относятся к киевскому режиму

А вот в бывших колониях Франции с этим гораздо труднее. Судите сами: Буркина-Фасо богата полезными ископаемыми, и в то же время это одна из самых бедных стран мира. Там активно добывается золото — но собственного золотого запаса нет. На севере Буркина-Фасо граничит с Мали — тоже бывшей французской колонией. Там тоже добывают по 50 тонн золота в год — а между тем подушевой ВВП Мали — всего 926 долларов. В чем же дело? Оказывается, в этих странах используется африканский франк КФА… Поэтому — о, сюрприз! — 50% от всех транзакций оседает в французских банках. Как тут Франции не «озолотиться» — хотя официально основным покупателем ценных металлов из Мали и Буркина-Фасо является Швейцария.