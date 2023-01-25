«Зона мясорубки». Как украинская армия несет огромные потери

Последние несколько месяцев украинская армия испытывает колоссальные проблемы на передовой. И это уже отмечают даже западные журналисты, привыкшие постоянно рисовать своим обывателям красивую и нужную политикам картинку.
Новый выпуск «Зоны» с Русланом Китайгородским посвящен ситуации в Вооруженных силах Украины. Как пишут украинские СМИ, в рядах их армии существенно увеличились факты отказа выполнять боевые задачи. Стоит отметить, большинство отказников — мобилизованные. Значительная часть идейных украинских военных уже давно уничтожена.
При этом бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что под Артемовском уничтожены резервы ВСУ, которые должны были наступать на южном направлении. В совокупности ВСУ потеряли на этом участке 70% состава.
Сколько еще должно погибнуть украинцев за интересны Запада? Сколько еще украинцев должны усеять землю за грязные деньги украинских олигархов? Об этом и многом другом — в новом выпуске программы «Зона» с Русланом Китайгородским.