Украинский посол вызван в МИД Грузии после выпадов в адрес России

Внешнеполитическое ведомство Грузии вызвало украинского посла Андрея Касьянова для разъяснений его выпадов в адрес России. Такой информацией поделился Первый канал страны.
Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на надежду государства по поводу возобновления прямых авиарейсов в Тбилиси в ближайшее время. На речь главы МИД отреагировал украинский дипломат, заявивший, что Киев не исключают возможность эвакуации жителей страны из Грузии в случае возобновления авиасообщения с Москвой.
Ранее политик Ираклий Кобахидзе прокомментировал слова Касьянова. Он счел их крайне постыдными и печальными.