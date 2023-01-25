Украинский посол вызван в МИД Грузии после выпадов в адрес России

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на надежду государства по поводу возобновления прямых авиарейсов в Тбилиси в ближайшее время. На речь главы МИД отреагировал украинский дипломат, заявивший, что Киев не исключают возможность эвакуации жителей страны из Грузии в случае возобновления авиасообщения с Москвой.