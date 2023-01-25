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Кнутов: российские средства ПВО готовы отразить попытки ВСУ нанести удар по Москве

Армия
Кнутов: российские средства ПВО готовы отразить попытки ВСУ нанести удар по Москве

Россия располагает мощной системой противовоздушной обороны, которая лишит смысла все попытки ВСУ ударить по Москве и другим крупным городам, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

В комментарии для «МК» он отметил, что в сложившейся обстановке важно уделить внимание системам обнаружения вражеских беспилотников, так как ВСУ делают ставку именно на дроны.

«Как воздушные цели они большой трудности для наших зенитных ракетных систем не представляют», — отметил Кнутов.

По его словам, также следует учесть появившуюся недавно информацию о том, что украинские военные восстановили один из беспилотников «Герань-2» для создания собственного аналога.
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