Депутаты Гагаузии потребовали от Кишинева вернуть региону полномочия и прекратить разжигание розни

Гагаузские депутаты направили в адрес властей Молдавии заявление с требованием вернуть автономии законные полномочия и прекратить называть жителей этого региона «сепаратистами» и «экстремистами», поскольку это дестабилизирует ситуацию в стране и ведет к расколу общества.
Гагаузская автономия Республики Молдова (РМ) является угрозой только для тех молдавских политиков и институтов власти, которые проповедуют идею объединения Молдавии с другими государствами и считают, что эта страна – лишь временный государственный проект, созданный искусственно и не имеющий своего будущего, отмечено в заявлении Народного собрания Гагаузии (НСГ) «О незаконных действиях центральных властей в отношении прав и полномочий автономии».
Данное заявление было единогласно принято в НСГ в четверг, 25 января, и будет передано президенту, премьер-министру и спикеру парламента Молдавии.
В документе, подписанном всеми депутатами НСГ, отмечается, что крайнюю озабоченность и возмущение вызывают действия и публичные высказывания некоторых представителей власти Молдавии ведут к расколу общества и дестабилизируют ситуацию не только в автономии, но и в республике в целом.
«Наблюдается целенаправленное давление и усиление атак на права и полномочия Гагаузской автономии, звучат призывы и требования об одностороннем пересмотре Закона Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии», тиражируются безответственные высказывания в адрес гагаузского народа о том, что якобы гагаузы — это сепаратисты и экстремисты. Эти заявления остаются без надлежащей реакции со стороны центральных властей. Народное Собрание Гагаузии убеждено, что всё это делается осознанно и целенаправленно с одной-единственной задачей — посеять рознь между молдавским и гагаузским народами, стремящимися совместно с представителями других народов нашей страны сохранить независимое, нейтральное, суверенное и демократическое государство – Республику Молдова», — сказано в заявлении, оказавшемся в распоряжении ФАН.
Депутат НСГ, лидер общественно-политического движения «Народный Союз Гагаузии» Виктор Петров считает, что Закон Республики Молдова «Об особом правовом статусе Гагаузии» до сих пор, аж с 1994 года, когда была создана автономия – не приведен в соответствие с международными нормами и договоренностями Кишинева и Комрата.
«Этот закон не работает, так как Кишинев игнорирует его нормы в сфере назначения чиновников в автономии. Также правительственные структуры незаконно отменяют через суды общей юрисдикции нормативные акты, принимаемые Гагаузией в рамках своих полномочий, как, например, это произошло с Законом «Об IT-парке Гагаузии». Посредством ликвидации Налоговой инспекции Гагаузии преднамеренно игнорируются и блокируются полномочия автономии в области налогового администрирования – обстоятельство, которое крайне отрицательно сказывается на решении финансовых, экономических и социальных проблем в Гагаузии», — отметил политик.
Депутат НСГ Александр Дюльгер подчеркнул, что «центральные органы власти в Молдове, декларируя стремление вступить в Европейский союз и о приверженности европейским принципам и ценностям, не исполняют ключевые аспекты рекомендаций Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской комиссии) о включении положений о полномочиях Гагаузии в Конституцию РМ».
«Руководство и политическая элита страны не осознают того, что Закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», будучи признанным международным сообществом, является политико-правовым нормативным актом конституционного уровня, позволившим объединить страну и предотвратить горячую фазу межнационального конфликта, что накладывает особые обязательства по ее соблюдению», — констатировал Дюльгер.
Среди требований, содержащихся в Заявлении депутатов НСГ — исключение незаконной практики вторжения в полномочия автономии посредством отмены принимаемых Гагаузией нормативных актов. Также законодатели заявили о необходимости «строго и незамедлительно пресекать действия и публичные высказывания представителей власти и иных лиц, ведущих к расколу общества и разжиганию межнациональной розни в стране».
«Любые заявления политических деятелей и других должностных лиц в публичном пространстве о «сепаратизме Гагаузской автономии» являются безосновательными и опасными, преследующими цель посеять рознь между гагаузским и молдавским народами, являющимися ключевыми частями единой молдавской нации», — указано в документе.
Ранее депутат парламента Молдовы от правящей партии PAS Оазу Нантой и экс-министр обороны страны Анатол Шалару раскритиковали сам факт существования Гагаузской автономии, намекнули на «целесообразность» ее ликвидации и назвали гагаузов «сепаратистами» и одними из ключевых представителей пророссийски настроенного сегмента молдавского общества, преподнеся эту сентенцию в явно негативном контексте.
Также ряд депутатов НСГ заявляли, что органы власти Молдовы на государственной границе регулярно инициируют процедурно необоснованные беседы с законодателями автономии, пересекающими госграницу с рабочими и личными целями.
В целом, в прошлом году население Гагаузии неоднократно проводило акции протеста против действующей власти в Молдове, а депутаты НСГ подвергли критике президента Майю Санду во время ее визита в Комрат, столицу автономии. Причиной для критики и протестов стали непопулярные действий главы государства, приведшие к заключению невыгодного для страны контракта с «Газпромом» на поставки газа и к включению РМ в неофициальную антироссийскую коалицию.