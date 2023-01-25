Депутаты Гагаузии потребовали от Кишинева вернуть региону полномочия и прекратить разжигание розни

В целом, в прошлом году население Гагаузии неоднократно проводило акции протеста против действующей власти в Молдове, а депутаты НСГ подвергли критике президента Майю Санду во время ее визита в Комрат, столицу автономии. Причиной для критики и протестов стали непопулярные действий главы государства, приведшие к заключению невыгодного для страны контракта с «Газпромом» на поставки газа и к включению РМ в неофициальную антироссийскую коалицию.