Болельщики сербского теннисиста Джоковича развернули флаг с Путиным в Австралии

Флаг России с изображением Владимира Путина, а также триколор ДНР развернули у «Арены Рода Лэйвера» после четвертьфинального матча Australian Open между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым. Об этом рассказал журналист The Guardian Тумайни Карайол. Позже видео с сербскими болельщиками было опубликовано в Сети.