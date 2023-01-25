Болельщики сербского теннисиста Джоковича развернули флаг с Путиным в Австралии

Сербские фанаты развернули триколор с изображением президента России Владимира Путина в Мельбурне, где продолжается Открытый чемпионат Австралии.
Флаг России с изображением Владимира Путина, а также триколор ДНР развернули у «Арены Рода Лэйвера» после четвертьфинального матча Australian Open между Новаком Джоковичем и Андреем Рублевым. Об этом рассказал журналист The Guardian Тумайни Карайол. Позже видео с сербскими болельщиками было опубликовано в Сети.
Джокович в трех сетах обыграл первую ракетку России Андрея Рублева в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. Соперником сербского теннисиста по следующей встрече станет Томми Пол из США.