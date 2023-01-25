В Челябинске маршрутка протаранила припаркованную иномарку и въехала в крыльцо здания

Маршрутка врезалась в крыльцо здания на улице Дзержинского в Челябинске. В момент происшествия в салоне автомобиля находились три пассажира, сообщает региональная Госавтоинспекция.
За рулем находился мужчина 1992 года рождения. По предварительным данным, автомобиль сначала столкнулся с припаркованным Kia, после чего наехал на крыльцо. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее на трассе Казань — Оренбург— Акбулак в ДТП погибли и пострадали люди. На дороге произошло столкновение автомобилей «Фиат» и ВАЗ-2115, сообщало RIA56.