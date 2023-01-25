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В Челябинске маршрутка протаранила припаркованную иномарку и въехала в крыльцо здания

Происшествия
В Челябинске маршрутка протаранила припаркованную иномарку и въехала в крыльцо здания

Маршрутка врезалась в крыльцо здания на улице Дзержинского в Челябинске. В момент происшествия в салоне автомобиля находились три пассажира, сообщает региональная Госавтоинспекция.

За рулем находился мужчина 1992 года рождения. По предварительным данным, автомобиль сначала столкнулся с припаркованным Kia, после чего наехал на крыльцо. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее на трассе Казань — Оренбург— Акбулак в ДТП погибли и пострадали люди. На дороге произошло столкновение автомобилей «Фиат» и ВАЗ-2115, сообщало RIA56.
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