В Домодедово задержали румынку, которая пыталась незаконно провезти кресты с бриллиантами

Прилетевшую рейсом из Дубая гражданку Румынии задержали в московском аэропорту Домодедово при попытке незаконно провезти 18 нательных крестов с бриллиантами общей стоимостью 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
Женщина незаконно пыталась переместить дорогостоящие ювелирные изделия через зеленый коридор — ей следовало задекларировать провоз драгоценностей и уплатить таможенные платежи в размере 4 млн рублей. Сейчас ее подозревают в контрабанде стратегических товаров и уклонении от уплаты таможенных сборов.
Ранее РИАМО сообщало, что сотрудники аэропорта Шереметьево обнаружили у пассажирки десять бутылок шампанского общей стоимостью 500 тыс. рублей — женщина также пыталась пронести их через зеленый коридор.