В Домодедово задержали румынку, которая пыталась незаконно провезти кресты с бриллиантами

Женщина незаконно пыталась переместить дорогостоящие ювелирные изделия через зеленый коридор — ей следовало задекларировать провоз драгоценностей и уплатить таможенные платежи в размере 4 млн рублей. Сейчас ее подозревают в контрабанде стратегических товаров и уклонении от уплаты таможенных сборов.