Руководитель проекта National News журналист Никита Роменский рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как власть продавливает вступление Молдовы в ЕС и в НАТО. Но большинство населения республики не хотят этого и пока оказывает властям активное сопротивление, отметил он.
Бывший румынский премьер-министр Людовик Орбан заявил, что объединение Молдавии с Румынией ускорит процесс присоединение ее к Евросоюзу. Одновременно министр обороны Молдавии Анатолий Носатый заявил на брифинге 24 января, что сохранение нейтралитета больше не является актуальным для Кишинева и стране пора в НАТО.
Руководитель проекта National News журналист Никита Роменский считает подобные заявление прикрытием для непопулярных мер молдавского правительства, за которыми, по его словам, как правило, следует очередной грабеж населения Молдавии.
«Темы объединения республики Молдова с Румынией и евроинтеграции у нас идут в тандеме и часто используются нынешними властями для грабежа населения. Власть говорит людям: все нормально, мы движемся правильным путем, того требует евроинтеграция. Напомню, что как кража миллиардов, закрытие образовательных и медицинских учреждений происходили под лозунгом евроинтеграции. И лозунг «Мы румыны», по сути своей, такая же политическая махинации», — заявил Никита Роменский в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
По словам журналиста, лидеры политических объединений прекрасно понимают, что объединение с Румынией нереализуемая махинация, поскольку это не та страна, с которой стоило бы объединяться, но используют ее для накопления политического капитала. И как только получают доступ к власти, тут же меняют свое мнение по этому вопросу и становятся государственниками, отметил Никита Роменский.
Рядовые граждане Молдовы, по его словам, отнюдь не жаждут попасть под власть Румынии, так как помнят зверства румын во время Второй мировой войны, когда они были союзниками Гитлера.
«Когда румынская оккупационная армия в ходе Великой отечественной войны пришла на территорию республики Молдова, тогда по инициативе маршала Антонеску (кондукэтор Румынии в 1940—1944 годах — аналог фюрера или дуче. – ФАН), о котором президент Майа Санду говорит, что это великая историческая личность, был осуществлён холокост, грабеж населения и другие преступления», — напомнил Никита Роменский.
Румыны, по словам журналиста, тоже не хотят объединения с Молдавией. По его словам, недавние опросы румынской общественности показали, что они не видят смысла в объединение с самой бедной страной Европы, у которой, к тому же, не решен территориальный конфликт с Приднестровьем.
«Люди просто не позволят это сделать, потому что для них это головная боль, надо будет решать все эти вопросы. Так что это навязываемая идея, не реализуемая априори», — отметил Никита Роменский.
Однако несмотря на отсутствие поддержки населения, молдавские власти хотят насильно провести объединение с Румынией, чтобы втащить Молдову в ЕС и в НАТО. По словам журналиста, в республике на фоне резкого роста цен и инфляции, социальной деградации населения и тотальной бедности рядовых граждан происходит политическая зачистка оппозиционных движений и подавление всякого инакомыслия. Западные кураторы Молдовы поставили ее властям задачу подавить протестное движение, чтобы провести евроинтеграцию республики без препятствий.
«Феномен цензуры у нас не новый, Майя Санду в этом деле не первооткрыватель, она идет по пути известных соседей. Сегодня в республике Молдова власть, пользуясь своей вседозволенностью и прикрытием со стороны западных посольств, идет по пути беспредела», — заявил Никита Роменский.
Оппозиционеров, по словам журналиста, власти постоянно запугивают, при этом не стесняются использовать давление на их семьи, включая детей и родителей.
«Когда к пожилым родителям приходят люди в маске, невольно задумываешься, а нужна ли эта политика?», — пояснил он.
Но люди не сдаются, продолжают отстаивать суверенитет своей республики, отметил Никита Роменский.