Никита Роменский: Молдавию тянут в НАТО вопреки воле граждан

По словам журналиста, лидеры политических объединений прекрасно понимают, что объединение с Румынией нереализуемая махинация, поскольку это не та страна, с которой стоило бы объединяться, но используют ее для накопления политического капитала. И как только получают доступ к власти, тут же меняют свое мнение по этому вопросу и становятся государственниками, отметил Никита Роменский.