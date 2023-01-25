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В Минпромторге прокомментировали возможный уход из РФ поставщика банковских терминалов

Экономика
В Минпромторге прокомментировали возможный уход из РФ поставщика банковских терминалов

В России есть собственные поставщики контрольно-кассовой техники, поэтому дефицита продукции не будет. Так в Минпромторге прокомментировали возможный уход из России одного из крупнейших производителей банковских терминалов Ingenico. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

По данным представителей ведомства, в России существуют отечественные поставщики соответствующей техники, и на предприятиях уже хранится достаточный запас продукции. Российский рынок снабжен оборудованием такого формата и причин для «нагнетания обстановки» нет, отметили в Минпромторге.

Ранее стало известно о возможном уходе Ingenico с российского рынка.
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