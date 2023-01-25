Свыше 3 млрд рублей направили в Рязанской области на оплату больничных

Власти Рязанской области с начала текущего года подняли сумму выплаты по временной нетрудоспособности. Об этом проинформировали в пресс-службе регионального СФР.
Как пишет сетевое издание «МК в Рязани», с 1 января текущего года минимальный платеж составляет 533,98 руб. в день, а максимальный – 2 736,99 руб. Данная мера связана с ростом минимальной заработной платы до 16 242 руб. Выплата будет начисляться из среднего дневного заработка сотрудника за два года перед наступлением нетрудоспособности.
По словам замначальника управления организации страховых выплат СФР по Рязанской области Ольги Плетневой, в регионе на оплату больничных листов направлено больше 3 млрд руб. Сумма больничных выплат зависит от стажа и среднего заработка застрахованного гражданина. Если стаж работы меньше пяти лет, сотруднику выплатят пособие из расчета 60% среднего заработка; от 5 до 8 лет – 80% средней зарплаты; больше 8 лет – 100% среднего заработка, сообщила чиновница.