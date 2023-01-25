Свыше 3 млрд рублей направили в Рязанской области на оплату больничных

По словам замначальника управления организации страховых выплат СФР по Рязанской области Ольги Плетневой, в регионе на оплату больничных листов направлено больше 3 млрд руб. Сумма больничных выплат зависит от стажа и среднего заработка застрахованного гражданина. Если стаж работы меньше пяти лет, сотруднику выплатят пособие из расчета 60% среднего заработка; от 5 до 8 лет – 80% средней зарплаты; больше 8 лет – 100% среднего заработка, сообщила чиновница.