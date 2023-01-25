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В Москву прибыл интерактивный музей на колесах «Поезд Победы» с обновленной экспозицией

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Новая иммерсивная инсталляция в передвижном музее «Поезд Победы» посвящена Нюрнбергскому, Токийскому и Хабаровскому судебным процессам над нацистами. Авторами выставки стали специалисты творческой мастерской «Невский баталист». В вагонах поезда среди прочего представлены скульптуры участников судебных процессов, детально воссозданные по архивным фотографиям.

«Экспозиция разделена визуально на несколько частей, то есть мы видим преступления японских милитаристов, которые разбирали в ходе Хабаровского процесса. Часть, которая расположена за мной, — зал Нюрнбергского суда. Зал, где показан конкретный момент — просмотр подсудимыми фильма о зверствах немецко-фашистских захватчиков, показаны в качестве доказательства виновности подсудимых», — рассказала пресс-секретарь творческой мастерской «Невский баталист» Маргарита Попова.

Маргарита Попова также отметила, что некоторые элементы униформы и костюмы были пошиты на заказ по фотографиям того периода. Портреты скульптур выполнены из гипса и расписаны художниками, в целом проделана большая работа для создания данной экспозиции.

«Поезд Победы» разъезжает по России и Белоруссии с 2020 года. За это время музей сделал остановки в 124 городах.

В Москве экспозиция продлится до 27 января, затем музей отправится в Волгоградскую область.

В Москву прибыл интерактивный музей на колесах «Поезд Победы» с обновленной экспозицией
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