Мосгорсуд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу»

Правозащитная организация «Московская Хельсинкская группа» была ликвидирована решением Мосгорсуда по результатам внеплановой проверки, проведенной прокуратурой Москвы. Организации вменили 11 нарушений.
Подчеркивается, что решение о ликвидации МХГ были принято на основании иска от Министерства юстиции России. В его основу легли результаты проверки, проводившейся в период с 8 по 28 ноября 2022 года. Как сообщает РБК, организация вела деятельность на территории всей России, несмотря на свой региональный статус. Это является нарушением законодательства.
Московская Хельсинкская группа — старейшая правозащитная организация в России, основанная в 1976 году. Согласно сведениям, предоставленным на сайте МХГ, ее задачей является «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России».