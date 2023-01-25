Мосгорсуд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу»

Подчеркивается, что решение о ликвидации МХГ были принято на основании иска от Министерства юстиции России. В его основу легли результаты проверки, проводившейся в период с 8 по 28 ноября 2022 года. Как сообщает РБК, организация вела деятельность на территории всей России, несмотря на свой региональный статус. Это является нарушением законодательства.