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Мосгорсуд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу»

Общество
Мосгорсуд ликвидировал «Московскую Хельсинкскую группу»

Правозащитная организация «Московская Хельсинкская группа» была ликвидирована решением Мосгорсуда по результатам внеплановой проверки, проведенной прокуратурой Москвы. Организации вменили 11 нарушений.

Подчеркивается, что решение о ликвидации МХГ были принято на основании иска от Министерства юстиции России. В его основу легли результаты проверки, проводившейся в период с 8 по 28 ноября 2022 года. Как сообщает РБК, организация вела деятельность на территории всей России, несмотря на свой региональный статус. Это является нарушением законодательства.

Московская Хельсинкская группа — старейшая правозащитная организация в России, основанная в 1976 году. Согласно сведениям, предоставленным на сайте МХГ, ее задачей является «содействие соблюдению прав человека и построению демократии в России».
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