Цена на нефть растет на фоне выгодности ее переработки: свежий обзор аналитика Багманова

По итогам торгов вчерашнего дня (24 января) цены на нефть снизились на 1,8% и опустились с отметки 88 долларов до отметки 86,5 долларов за баррель, констатирует аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
Сегодня, 25 января, на этой отметке продолжают торговаться.
«Вчера вышли не очень хорошие данные по запасам от Американского института нефти, показавшие, что за прошлую неделю они увеличились на 3,4 миллиона баррелей, — сообщает эксперт. — Запасы бензина выросли на 600 тысяч, а вот запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей. Пока идет некоторое накопление запасов нефти, это не очень хороший фактор, но с другой стороны появились сообщения, что ОПЕК на ближайшей встрече мониторингового комитета, который состоится 1 февраля, хочет оставить текущие квоты без изменений».
Последнее изменение было в октябре, когда было принято решение, что с ноября квота снижается на два миллиона баррелей в сутки, дополняет он.
«При этом в Америке очень подросла маржа у нефтеперерабатывающих заводов — она сейчас составляет 2,42 доллара, что является максимальным значением за три месяца. А учитывая, что в январе за последние пять лет составляет 15,56 доллара, получается, сейчас гораздо выгоднее заниматься переработкой, и на этом фоне участники рынка ждут увеличения спроса на нефть», — подытоживает Александр Багманов.
Ранее эксперт Фонда «Центр стратегических разработок» Александр Амирагян указал, что мировой спрос на нефть останется высоким минимум до 2040 года.