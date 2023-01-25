Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Полковник Фаличев назвал решение ФРГ поставить ВСУ танки Leopard 2 переходом красной линии

Армия
Полковник Фаличев назвал решение ФРГ поставить ВСУ танки Leopard 2 переходом красной линии

Германия пересекла красную линию, обозначенную Россией, когда согласилась на отправку Украину танков Leopard 2, считает военный обозреватель и полковник в отставке Олег Фаличев.

В среду, 25 января, власти ФРГ сообщили, что согласны предоставить украинской армии партию из 14 танков Leopard. Берлин также согласился на реэкспорт немецких танков из запасов других стран.

В беседе с «Подмосковьем сегодня» военный обозреватель Фаличев заявил, что Берлин решил забыть уроки Второй мировой войны и перешел красную линию.

«Трудно представить, чтобы в будущем между Россией и Германией возникло бы какое-то потепление в отношениях», — считает Фаличев.

Обозреватель уверен, что Берлин навлек на себя серьезные последствия и теперь Россия вынуждена будет пойти на применение целого ряда прежде не задействованных средств ведения боевых действий.
Украина танки фаличев германия
Военкоры ФАН
Лучшие в аду