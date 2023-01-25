В Кудрово похитили кота, который пять лет жил в магазине

Неизвестный похитил кота из магазина в Кудрово. Питомец жил там уже пять лет, а хозяева опасаются за его жизнь.
Владельцы магазина разыскивают мужчину в черной шапке, который нагло похитил кота. Он пришел туда в кожаной куртке и темных брюках. Злоумышленник искал животное, а когда обнаружил его, то забрал и скрылся.
«Убедительная просьба, если кто-то знает или видел этого мужчину, сообщите пожалуйста», — говорится в публикации группы «ДТП и ЧП Кудрово|Новости» в соцсети «ВКонтакте».
Хозяйка кота сообщила, что животное нуждается в особом уходе. Кота следует кормить специальным кормом, в противном случае его здоровье может ухудшиться.