Соловьев осадил Потанина после критики идеи конфискации имущества сбежавших россиян

Ранее миллиардер осудил предложение по поводу изъятия активов у организаций, которые после начала спецоперации на Украине ушли с российского рынка. Также бизнесмену пришлась не по душе идея о конфискации имущества сбежавших россиян. По его мнению, подобные действия сравнимым с кражей. Ведущий в эфире «Соловьев Live», комментируя слова Потанина, сказал, что время олигархов 90-х осталось позади как раз из-за их непонимания российского государства.