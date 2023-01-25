Соловьев осадил Потанина после критики идеи конфискации имущества сбежавших россиян

Российский предприниматель Владимир Потанин разнес в пух и прах идею об изъятии имущества у граждан страны, которые сбежали за пределы государства. В ответ на это тележурналист Владимир Соловьев устроил показательную порку вовремя «подсуетившегося» бизнесмена.
Ранее миллиардер осудил предложение по поводу изъятия активов у организаций, которые после начала спецоперации на Украине ушли с российского рынка. Также бизнесмену пришлась не по душе идея о конфискации имущества сбежавших россиян. По его мнению, подобные действия сравнимым с кражей. Ведущий в эфире «Соловьев Live», комментируя слова Потанина, сказал, что время олигархов 90-х осталось позади как раз из-за их непонимания российского государства.
«Вы не смогли стать крупными предпринимателями – вы так и остались на уровне людей, которые вовремя подсуетились, и считаете, что можете через губу поучать народ, говоря: "Никакой конфискации не будет". Конфискация необходима», — отметил Соловьев.
Напомним, что после начала СВО из России уехали ряд эстрадных звезд. В их числе оказалась певица Алла Пугачева.