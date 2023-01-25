Владимир Путин поделился историей о работе в студенческом стройотряде

Президент России Владимир Путин встретился со студентами в кластере «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». Он рассказал им, как рубил лес для строительства ЛЭП в Коми.
Путин подчеркнул, что он и сам работал в студенческих стройотрядах. Его команда была отправлена в Коми, чтобы помочь рабочим возвести линии высоковольтных электропередач. По словам главы государства, он рубил лес и строил дома вместе с остальными студентами прямо в тайге. Президент признался, что работа в студотряде была напряженной и тяжелой. Тем не менее этот труд оказался полезен, подытожил он.
Владимир Путин ранее оценил предложение отправлять студенческие стройотряды для восстановления новых регионов России. По его словам, он поддерживает данную инициативу, однако отправлять туда студентов еще рано. Для этого необходимо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности.