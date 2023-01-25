Владимир Путин поделился историей о работе в студенческом стройотряде

Путин подчеркнул, что он и сам работал в студенческих стройотрядах. Его команда была отправлена в Коми, чтобы помочь рабочим возвести линии высоковольтных электропередач. По словам главы государства, он рубил лес и строил дома вместе с остальными студентами прямо в тайге. Президент признался, что работа в студотряде была напряженной и тяжелой. Тем не менее этот труд оказался полезен, подытожил он.