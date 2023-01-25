Если Пушкарев дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести — Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал решение суда по делу директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, которому выписали штраф в размере 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.
По словам бизнесмена, некоторые чиновники просто «окабанели». Один дискредитирует армию и садится на много лет, а другой, участвующий, скорее всего, в коррупционных связях, остается на посту одного из крупнейших музеев страны, возмутился Пригожин.
«Прекращайте безобразничать. Хватит двойных стандартов. Если Пушкарев дискредитировал армию, то нечего ему сидеть на посту в музее и дальше деньги грести. Чем он отличается от 19-летней студентки, которая в соцсетях опубликовала сообщения на тему спецоперации, была отправлена под домашний арест и теперь ей грозит десять лет за дискредитацию армии РФ», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» комментарий предпринимателя.
Ранее Евгений Пригожин обратился к мэру Екатеринбурга с просьбой провести проверку обоснованности назначения Игоря Пушкарева, противника спецоперации на Украине, директором Музея истории и снять его с занимаемой должности.