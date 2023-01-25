Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в курортной провинции Мугла в Турции

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в курортной провинции Мугла на юге Турции. О сейсмической активности в регионе сообщили специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD).
Эпицентр подземных толчков располагался в море в 82 километрах от берега. Очаг землетрясения залегал на глубине более 27 километров.
Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Другие подробности инцидента уточняются.
Аналогичное природное явление произошло в Турции 15 января неподалеку от города Элязыг. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,2 располагался в 25 километрах к югу от населенного пункта, а очаг залегал на глубине двух километров, сообщало РИАМО.