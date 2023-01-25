Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в курортной провинции Мугла в Турции

Аналогичное природное явление произошло в Турции 15 января неподалеку от города Элязыг. Эпицентр подземных толчков магнитудой 5,2 располагался в 25 километрах к югу от населенного пункта, а очаг залегал на глубине двух километров, сообщало РИАМО.