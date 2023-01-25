Эксперты Kept оценили возможный объем нефтедобычи в России в 2023 году

Российская нефтедобыча может сократиться на 7-13% по итогам текущего года, передает РБК прогноз партнеров аудиторско-консалтинговой фирмы Kept (бывшая KPMG) Максима Малкова и Марины Мизгиревой.
Эксперты оценили данные ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА), а также американского минэнерго. Точный показатель пока неизвестен и спрогнозировать его сложно.
Все зависит от того, насколько быстро и успешно российские поставщики нефти переориентируют экспорт в другие страны, так как с 5 декабря 2022 года вступило в силу западное эмбарго на российскую нефть и ограничение стоимости ресурса из РФ.
С 5 февраля начнет действовать запрет на нефтепродукты из России. Также страны ЕС и G7 обсуждают вопрос введения лимита цены на дизель, бензин и другие виды российского сырья, отмечают аналитики.