В Омске многодетный отец два года насиловал пятилетнюю дочь и младших сыновей

По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год фигурант несколько раз вступал в половую связь с пятилетней дочерью и ее двумя младшими братьями. О преступлениях в полицию сообщила старшая 19-летняя дочь. После этого мужчину задержали и поместили под стражу.