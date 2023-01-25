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В Омске многодетный отец два года насиловал пятилетнюю дочь и младших сыновей

Происшествия
В Омске многодетный отец два года насиловал пятилетнюю дочь и младших сыновей

Житель Омска ответит в суде по делу об изнасиловании собственных детей. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По данным ведомства, в период с 2017 по 2019 год фигурант несколько раз вступал в половую связь с пятилетней дочерью и ее двумя младшими братьями. О преступлениях в полицию сообщила старшая 19-летняя дочь. После этого мужчину задержали и поместили под стражу.

«Семья характеризуется отрицательно, родители злоупотребляли спиртными напитками, в связи с чем в июле 2022 года дети были изъяты из семьи органами опеки. В ходе следствия родители лишены родительских прав», — говорится в сообщении следователей.

Сейчас решается вопрос о передачи уголовного дела на рассмотрение суда. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
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