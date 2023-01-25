В Ивановской области модернизируют четыре музея

Отмечается, что работы будут выполняться в рамках реализации национального проекта «Культура». В общей сложности на модернизацию четырех региональных музеев выделят 25 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Капитально отремонтировать планируется Шуйский историко-художественный и мемориальный музей им. М.В. Фрунзе, а также Пестяковский краеведческий музей, сообщает «Власть. ИО».